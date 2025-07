La sanità che cade a pezzi, è proprio il caso di dirlo: Scatta l’allarme sicurezza all’ospedale Binaghi di Cagliari, dove piovono calcinacci ed è perciò stata disposta la sospensione delle attività sanitarie e diagnostiche al piano terra del corpo centrale. La decisione arriva dopo la caduta di alcuni calcinacci nelle aree interessate da interventi strutturali in corso: nessuna conseguenza per pazienti o personale, ma la direzione della Asl di Cagliari, con l’Ufficio tecnico e il responsabile della sicurezza, ha deciso per uno stop precauzionale.

La riapertura è prevista per martedì 22 luglio, ma solo se sarà positivo l’esito dei sopralluoghi tecnici che verranno effettuati nei prossimi giorni per garantire la piena sicurezza degli ambienti. Coinvolti dalla chiusura temporanea il centro screening mammario, la radiologia tradizionale, la medicina dello sport e l’anatomia patologica. Le prestazioni già programmate saranno ripianificate in altre strutture ospedaliere, con contatto diretto ai pazienti interessati. Durante il blocco, l’ufficio ticket sarà trasferito provvisoriamente al terzo piano, presso i locali della direzione medica. L’ingresso al presidio sarà garantito dal sottopiano, tramite l’accesso del centro prelievi, regolarmente operativo. Le altre attività dell’ospedale per ora proseguiranno.