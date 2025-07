Nuovo Info Point a Solanas: attivo l’Ufficio dedicato alla Promozione Culturale e Turistica. L’apertura rappresenta un importante passo avanti nelle politiche di accoglienza e promozione del territorio, con l’obiettivo di offrire un servizio utile e accessibile a turisti, cittadini e operatori locali. “L’apertura dell’Info Point a Solanas rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione e promozione del nostro territorio” – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e Turismo, Cristiano Spina – “Con questa iniziativa vogliamo offrire un punto di riferimento per i turisti, ma anche uno spazio utile ai cittadini, capace di coniugare accoglienza e informazione. Il nuovo ufficio sarà inoltre un supporto concreto per le strutture ricettive presenti nella zona e svolgerà un ruolo attivo nella promozione degli eventi culturali e turistici in programma durante la stagione estiva.”

L’ufficio ha sede in Via del Mare, all’ingresso della località, ed è facilmente riconoscibile grazie all’installazione del nuovo pannello informativo. Al suo interno sarà possibile ricevere assistenza e materiali dedicati agli eventi, alle attrazioni e alle iniziative culturali promosse nel territorio.

Oltre alle attività legate al turismo, l’Info Point fornirà anche informazioni di base sui servizi comunali, diventando un riferimento utile per i residenti e per i visitatori stagionali.