La richiesta è rivolta alle istituzioni e giunge da M.M.: “Mio papà malato con amputazione della gamba e tumore metastatico al 4 grado, io sono il tutore e non posso nemmeno fargli una doccia perché è impossibile entrare in bagno per via delle barriere architettoniche per i disabili. Non abbiamo l’aiuto di nessuno, viviamo in via Castelli, un quartiere pressoché dimenticato. Gli ultimi lavori sono stati fatti nel 1997”.

“Io non chiedo niente di particolare se non aiutare mio padre a fargli vivere gli ultimi anni di vita in modo decente”. Questa la richiesta da parte del figlio del paziente oncologico giunta alla Redazione, rivolta alle istituzioni di competenza affinché possano intervenire e permettere di rendere il bagno agibile all’uomo.