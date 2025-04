Con l’approssimarsi della Pasqua sono tante le iniziative messe in campo dai volontari per permettere a tutti di poter trascorrere le feste con un pò di serenità in più.

Generalmente si raccolgono le classiche uova al cioccolato e generi alimentari da distribuire e questo accade anche a Sestu.

Il Circolo di Sestu, infatti, promuove una raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà. L’iniziativa, attiva dal 9 al 18 aprile, si terrà presso la sede del Circolo, offrendo ai cittadini l’opportunità di contribuire con generi alimentari di prima necessità.

Un gesto semplice, ma che può fare la differenza per coloro che stanno vivendo momenti di difficoltà. “La solidarietà è un valore che unisce la comunità – commenta Roberta Recchia – e con questa raccolta desideriamo portare un po’ di sollievo e speranza in vista delle festività.”

I volontari accoglieranno le donazioni presso la sede ogni giorno dalle ore 18:00 alle 20:00, in Via Cagliari 195. Gli alimenti raccolti saranno successivamente distribuiti alle famiglie più bisognose del territorio, grazie anche alla collaborazione con associazioni locali.

Il Circolo di Fratelli d’Italia Sestu invita la cittadinanza a partecipare numerosa, mostrando ancora una volta la generosità e il senso di comunità che da sempre caratterizzano il nostro territorio.

“Un piccolo gesto può davvero essere importante”.