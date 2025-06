Cagliari, la rabbia dei ristoratori della Marina: “Senza Pos e linea telefonica per tutta la domenica”. Da mezzanotte di oggi impossibile pagare con la carta in molti ristoranti del centro, la linea è andata in tilt, disagi sia per i commercianti che per i clienti, compresi molti turisti stranieri presenti in città per il weekend. “La Wind Tre ci ha comunicato che si tratto di un guasto molto grosso- lamentano i ristoratori della Marina coinvolti nel disguido- e che verrà ripristinato con ogni probabilità lunedì mattina. Ma per noi il disservizio è stato un grosso danno perchè la domenica abbiamo il maggiore afflusso di clienti. E nella zona c’è chi ha un sospetto, tutto da verificare. Quello che, come in molte altre zone della città, ci siano stati dei furti di rame.