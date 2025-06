Una passeggiata da cartolina, oggi soffocata dall’erba alta quasi un metro. Viale Buoncammino, a pochi mesi dalla fine dei lavori di riqualificazione, mostra già i primi segni di trascuratezza. Dove sarebbe dovuto nascere un elegante salotto urbano affacciato sul mare, oggi restano aiuole incolte e la sensazione diffusa di un lavoro lasciato a metà. Presentato come uno dei progetti simbolo della rigenerazione urbana cittadina, il viale era stato pensato come una passeggiata rinnovata, con vista sul centro storico e sul Golfo, pronta ad accogliere residenti e turisti in un contesto più sicuro, accessibile e accogliente. Oggi, però, a pochi mesi dalla conclusione dei lavori, Viale Buoncammino torna al centro dell’attenzione per lo stato di incuria in cui versa il verde pubblico.

A segnalare la situazione è Gabriele, un cittadino che ha deciso di condividere un confronto fotografico eloquente: da un lato un’immagine degli anni ’50 con il viale curato e ordinato, dall’altro una foto attuale in cui l’erba cresce indisturbata. “Col tempo, invece di migliorare, le cose peggiorano. Foto sopra, viale Buoncammino negli anni ’50. Sotto, il viale dopo la riqualificazione. Notate qualche differenza? Oggi è già abbandonata, dopo pochi mesi: l’erba è alta un metro”. Un’opera da 2,9 milioni di euro, finanziata con fondi PON Metro, che ha portato al rinnovo della pavimentazione, all’installazione di nuove sedute, illuminazione, aiuole, e alla predisposizione per futuri chioschi e servizi. Un progetto descritto come “uno spazio di vita sociale in uno dei punti più belli della città”, ma che – come dimostra la segnalazione – necessita di una cura costante, affinché non perda il suo valore e la sua funzione. Molti cittadini sperano che, con l’arrivo dei chioschi e una gestione puntuale del verde, viale Buoncammino possa davvero diventare quel salotto urbano che la città attende e merita.