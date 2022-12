Cagliari, la rabbia dei lavoratori dell’Assl: “Stipendio di dicembre e tredicesime mai arrivati”

I conti sono ancora a secco, la rabbia esplode nei gruppi Fb e arriva sino ai sindacati. Al 20 dicembre gli stipendi e le tredicesime dei lavoratori dell’Assl di Cagliari non sono ancora stati erogati. Soldi, tanti soldi che mancano all’appello per infermieri, tecnici, Oss e medici. C’è chi deve pagare bollette, chi acquistare i regali di Natale o, più semplicemente, utlizzare quei denari per altri motivi. “La Assl non ha ancora canalizzato tutti i pagamenti, è vergognoso. Solitamente arrivava tutto entro il diciassette dicembre”, attacca Paolo Cugliara della Fials. “Quando arriveranno i pagamenti, il giorno di Natale? Un disagio assurdo per i lavoratori, a differenza dei loro colleghi di Brotzu e Policlinico che sono già stati regolarmente pagati”.