Cagliari, la Questura dà il benvenuto al nuovo Vicario del Questore Angela Cannavale.

Originaria della provincia di Napoli, laureata in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, la dott.ssa Cannavale è nei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato dal 1° gennaio 1991.

Ha vissuto le sue prime esperienze professionali nei Compartimenti della Polizia Stradale della Campania e del Lazio, prima di svolgere servizio, dal 1997, presso il Dipartimento della P.S., Direzione Centrale delle “Specialità”.

La sua carriera è proseguita alla Questura di Roma, prima per tre anni in qualità di Funzionario addetto presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, poi come Dirigente del Reparto Scorte, fino al 2011, anno in cui le è stata assegnata la dirigenza del Commissariato Sezionale di P.S. “Flaminio Nuovo”.

Dal 2013 ha svolto servizio presso la Questura di Aosta con incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine.

E’ ritornata a Roma nel 2015, dove è stata Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. “Fiumicino”, del Commissariato di P.S. “Romanina” e dei Distretti di PS. di “Primavalle” e “Salario-Parioli”. In questo periodo la Dottoressa Cannavale ha profuso il suo impegno professionale, non solo nella prevenzione del crimine e nel controllo di quei vasti territori, ma anche nel delicato ambito della tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

Per tre anni di intenso lavoro, inoltre, è stata Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, sempre della Questura di Roma e dall’agosto 2021 Dirigente dell’Ufficio del Personale, prima di giunge nel Capoluogo Sardo, affianco al Questore di Cagliari, in qualità di suo Vicario.