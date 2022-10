Cagliari, passerella aerea tra Bonaria e Su Siccu: rivolta sul web contro il progetto

Di



cagliari

Scatta la petizione on line contro il progetto innovativo che collegherà la scalinata monumentale davanti alla Basilica con la pineta di viale Colombo e terminerà in mare. Centinaia di no in un giorno. L’ex assessore Marchi: “Davanti al piazzale della chiesa c’è il divieto assoluto di costruzione”.