Cagliari, la Prefettura dispone maxi controlli per il periodo natalizio: guerra ai petardi e presidio di porto e aeroporto. Nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre scorso, si è svolta in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo. La riunione è stata convocata in relazione alle recenti direttive ministeriali finalizzate ad assicurare lo svolgimento, in una cornice di sicurezza, delle prossime festività natalizie. Il Comitato ha, pertanto, esaminato i principali eventi previsti nel periodo delle festività e gli scenari di rischio anche in relazione al delicato momento di crisi internazionale. In esito all’analisi svolta, è stata disposta un’intensificazione delle attività di controllo generale del territorio, nelle occasioni e nei luoghi di maggiore aggregazione, nonché presso gli scali aeroportuali, portuali, ferroviari e le reti del trasporto pubblico. Sono state, infine, pianificate le misure di vigilanza sulla produzione, il commercio e la detenzione di artifici pirotecnici, sempre in vista delle prossime festività natalizie.