Sassari, inseguimento nella notte, non si ferma al posto di blocco: arrestato un 29 enne

Sassari, l’accaduto risale alle prime ore del mattino, un 29 enne incensurato non si ferma al posto di blocco, scatta l’inseguimento, infine lo schianto frontale tra l’automobile della pattuglia dei carabinieri e la Ford Fiesta guidata dal giovane. Conducente illeso, feriti i due militari. L’uomo sarebbe inoltre risultato positivo all’alcoltest, e in possesso di droga, di cui non sono state ancora quantificate le dosi. Disposto l’arresto in mattinata, difeso dall’avvocato Costanza Uras, il processo è fissato per i primi mesi del 2025.