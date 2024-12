In dirittura d’arrivo il cantiere in Piazza Matteotti e nel primo tratto di Via Roma. La conclusione dei lavori era prevista per Settembre, come annunciato dal sindaco durante una conferenza stampa di Luglio, ma, a causa di una “necessaria manutenzione degli alberi e del potenziamento delle illuminazioni”, i tempi programmati non sono stati rispettati.

Ora sembra però essere arrivato il momento almeno per piazza Matteotti dove è già ben visibile la fontana centrale e si delinea il risultato finale. Per via Roma la situazione è diversa. I lavori, iniziati ormai più di un anno fa tra le critiche per il progetto del bosco verticale di Boeri, sono poi continuati con una serie di ritardi in corso d’opera, causando non pochi problemi ai residenti e ai commercianti del quartiere della Marina, oscurati dall’ombra del cantiere anche sotto le feste