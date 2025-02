La segnalazione giunge da una cittadina che evidenzia lo stato di degrado non imputabile di certo ai quattro zampe, bensì ai loro padroni ai quali manca il buonsenso di ripulire dopo ché Fido fa il suo dovere. Ma ciò, spesso, non avviene, ed è così che puzza e ricordi fanno da cornice alla piazza della Marina, suscitando sdegno tra chi passa e nota le deiezioni canine.

Un pò di rispetto verso la comunità e la città, insomma, per un quieto vivere di tutti. Basta poco, infatti, ossia portare appresso bustine e fazzoletti per evitare che adulti, bambini e altri cani possano schiacciare l’indesiderato e non richiesto arredo supplementare della piazza.