Capoterra, ganasce alle macchine e ipoteche sugli immobili, ora anche uno sportello per trovare soluzioni per tutti i casi in riferimento alle notifiche degli atti.

Da lunedì 17 febbraio alle ore 10:00 sarà attivato per la notifica degli atti trasmessi con modalità SEND dall’ufficio tributi. Una questione che ultimamente affligge molti cittadini che hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento anche se regolarmente avevano espletato il dovere da buon cittadino e contrubuente. Un grattacapo non indifferente che ha mosso proteste e polemiche che hanno invaso la casa comunale. È così che, dopo le interlocuzioni con Adiconsum “i contribuenti che hanno ricevuto gli avvisi di giacenza con indicazione del ritiro presso l’ufficio di SAILPOST di Cagliari potranno presentarsi presso gli uffici comunali di Via Armando Diaz, n. 73. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 (eccezion fatta per il giorno di attivazione con inizio alle 10:00).

Coloro che fossero impossibilitati a presentarsi negli orari sopra indicati sono pregati di contattare il numero telefonico 070/7239218 al fine di concordare un orario di ritiro.

Continuate a contattarmi anche personalmente al mio numero o sui social” ha espresso il primo cittadino Beniamino Garau.

Sulla questione è intervenuto anche Adiconsum che ha commentato: “La vicenda di Capoterra si arricchisce di un nuovo importante capitolo. Le promesse dell’Amministrazione comunale sono state finora mantenute in tempi record.

Può sembrare scontato ma non lo è affatto e come Adiconsum siamo rimasti piacevolmente stupiti quando le richieste da noi inviate hanno avuto un primo positivo riscontro nel giro di poche ore. Ore, non giorni.

Diamo per questo riconoscimento alla serietà e all’impegno sia dell’Amministrazione di Capoterra che della società STEP (incaricata di inviare le ingiunzioni di pagamento legate al servizio idrico durante la gestione del Comune) nell’affrontare la vicenda tenendo a cuore i diritti dei cittadini consumatori”.

I punti dell’accordo: “Effettuare un rapido riesame delle ingiunzioni e dei fermi amministrativi. Attivare un tavolo di consultazione permanente con Adiconsum Cagliari per analizzare in contraddittorio la legittimità delle richieste di pagamento. Provvedere alla cancellazione immediata degli importi non dovuti o prescritti. Concordare modalità e condizioni di rateizzazione delle somme dovute. Aderire, ove previsto dalla normativa, alla “rottamazione” delle cartelle”.

Opposizione dalla parte dei cittadini, Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza: “Molti automobilisti rischiano di rimanere appiedati per tributi vari non pagati. Tra questi, però, ce ne sono centinaia vittime delle cartelle “pazze“ cioè coloro che hanno pagato, ma la cui posizione risulta ancora debitoria. Si ritorna a parlare di Fisco amico ma quello che i contribuenti capoterresi vorrebbero sapere è: amico di chi? Sicuramente non dei cittadini. Chiedo al Sindaco e alla sua maggioranza di porre rimedi chiari e trasparenti”.