Quattro incontri organizzati dalla cooperativa “Il Quadrifoglio” durante i quali Davide Curreli sottoporrà all’attenzione alcuni aspetti fondamentali utili anche a rafforzare il rapporto tra genitori e figli.

Le emozioni, “cuore della crescita dei nostri figli e della nostra relazione con loro”: questo è il punto di partenza dell’approccio per “comprendere meglio i loro bisogni emotivi, migliorare la comunicazione e affrontare i conflitti con serenità è possibile”. Incontri gratuiti, “un viaggio nell’educazione emotiva per tutti i genitori”, in cui si esploderà il mondo delle emozioni, la socializzazione nell’era digitale e il sostegno all’autostima. Un supporto, una strategia in più per immergersi nel delicato mondo giovanile in cui tutto sembra così complicato e che preoccupa assai i genitori che, molto spesso, non sanno come combattere segnali o disagi espressi da chi ha tutto il mondo ancora da scoprire, esplorare e conoscere. “Il percorso rivolto ad adulti e genitori offre dei programmi che si addentrano in aspetti più complessi delle relazioni interpersonali, della gestione delle emozioni in qualsiasi ambito della propria vita e del benessere emotivo a lungo termine”. A volte anche una parola sbagliata può fare la differenza, come quella giusta che può dare la carica per migliorare ogni aspetto: “Credo che comprendere, esprimere e gestire le proprie emozioni sia la chiave per sbloccare il vero potenziale di ognuno di noi” si legge nella pagina di Curreli. Perché le emozioni “sono la lingua dell’anima” saperle riconoscere, gestire e utilizzarle per raggiungere i giusti equilibri e donare ai propri figli la serenità che meritano per una vita piena di soddisfazioni. Il primo appuntamento si terrà giovedì 27 febbraio alle ore 18:00 presso il teatro Giovani in corso Europa.