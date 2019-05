Cagliari, la neo assessora leghista Valeria Satta: “Non rinnego Forza Nuova, ancora bacioni a chi mi contesta”

Il suo esordio – la nomina fatta dal presidente della Regione Christian Solinas – è stato col botto. Valeria Satta, neo assessora agli Affari Generali, è finita nel mirino per i lavori che ha fatto. In molti hanno fatto notare che ha fatto la cassiera, utilizzando il suo passato lavorativo come motivo per bocciarla sin da subito. Ma lei, Valeria Satta, nata nel 1983 a Cagliari, utilizza la replica, già collaudata, dei “bacioni, confermati, ai miei contestatori. Hanno fatto notare solo il mio primo lavoro, io sono consulente commerciale per un’azienda farmaceutica che si occupa di diabete”. Impossibile non notare il pancione: “Tra qualche mese darò alla luce due gemelli, un bambino e una bambina, ma c’è il tempo per iniziare a lavorare subito. Il mio è un assessorato complesso, avrò una squadra che mi aiuterà. Ai sardi dico di avere fiducia, siamo un popolo intelligente”.

Un passato in Forza Nuova, per Valeria Satta: “Non lo rinnegheró mai, diciamo che sono stata attiva per circa due anni, ma li seguivo già da prima. Anzi, li saluto tutti”, afferma, davanti ai cronisti, la neo assessora regionale degli Affari Generali: “Per la mia nomina ringrazio Christian Solinas, Eugenio Zoffili e Guido De Martini”. Martedì il giuramento ufficiale nell’aula del Consiglio regionale in via Roma.