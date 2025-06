Cagliari, la minaccia algerina sugli automobilisti di notte: “Si piazzano a un metro dalla macchina, pronti a tutto”. Li vedi spuntare quando meno te lo aspetti, col favore delle tenebre. Fioccano le segnalazioni dei nostri lettori: stranieri che di notte si avvicinano paurosamente alle vetture tra piazza Giovanni, via Sonnino e piazza Repubblica. “Cercano di captare una situazione di distrazione, se ti va bene ti ritrovi la loro ombra davanti al loro finestrino”. Diversi gli episodi nelle ultime settimane: il sospetto di chi ha subito questa silenziosa intimidazione è che gli stranieri possano compiere rapine o aggressioni, come è avvenuto diverse volte nel centro storico. Guai se poi un automobilista si ferma durante la notte nella propria auto, anche soltanto a leggere i messaggi sul proprio cellulare. la strana situazione è capoitata due volte in una settimana anche a un nostro giornalista: in questi casi non si tratta di episodi denunciabili, perchè una silenziosa e ombrosa presenza non è un atto di violenza o un reato. Ma altri automobilisti sospettano che l’intento possa essere quello di venire colpiti dalle auto e simulare qualche incidente, anche per fare scendere dall’auto chi guida. Una situazione comunque da verificare che conferma quanto il centro di Cagliari sia sempre meno sicuro. Molto spesso sono stati proprio gli algerini i protagonisti di scippi e rapine.