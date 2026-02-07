Assemini e Sestu in lutto per Albino Fulghesu, 62 anni, l’operaio morto ieri al lavoro: “Non ti dimenticheremo mai”.

Sposato e padre di due figli, in tanti lo ricordano stretti nel dolore.

Stava operando con un carrello elevatore quando, secondo le prime ricostruzioni, ha perso conoscenza, senza riprendere i sensi. Un dramma improvviso ha scosso lo stabilimento di Sestu dove lavorava l’operaio di Assemini, deceduto dopo essere stato colto da un malore.

I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

La data per l’ultimo saluto a Fulghesu verrà comunicata nei prossimi giorni.