Cagliari, la grande svendita del presidente Giulini: Piccoli, Zortea e Rog ceduti in poche ore dopo gli abbonamenti.Un vero e proprio record di velocità nelle cessioni di tre big rossoblù quando i tifosi hanno già comprato gli abbonamenti. Sui social la rabbia dei supporters del Cagliari: piccoli e Zortea da soli hanno realizzato 16 gol nello scorso campionato. Rog ceduto in Turchia, Piccoli è il nuovo bomber della Fiorentina che domenica viene alla Unipol Domus. Le plusvalenze però non mancano: piccoli è stato venduto ai viola per 25 milioni contro i 12 investiti per il riscatto dell’attaccante dall’Atalanta. I tifosi sono però preoccupati perchè già erano stati messi alla porta Augello, Marin Viola e Makoumbou, solo per citare alcuni dei pezzi pregiati dello scorso anno. E in attacco adesso bisogna sperare nelll’esplosione del turco e di Esposito, a soli tre giorni dall’inizio del campionato come punte centrali il Cagliari ha soltanto Borrelli e Pavoletti. E a centrocampo il “buco” è sempre più evidente.