Influencer sarda presa di mira dagli haters: “Ti taglio la gola, sono come Turetta”. Gravissime frasi contro Martina Mereu, seguita da decine di migliaia di follower: “Usi i social per divertirti, ma poi entrano due pazzi che ti dicono: ti sfregio con l’acido, farai la fine di Yara”.

Da ieri il video delle aggressioni verbali circola sul web ed è pubblicato sulla pagina della ragazza che ha voluto denunciare pubblicamente quanto accaduto: durante una diretta alcuni utenti hanno rivolto parole agghiaccianti contro Mereu, evocando azioni compiute contro altre ragazze e citando i nomi di chi purtroppo non è più in vita. Giovanissime donne uccise da ragazzi, uomini che ora scontano l’ergastolo. “Voglio che i genitori di questi elementi riconoscano le voci di ciò che hanno messo al mondo. Le ipotetiche fidanzate che si rendano conto di chi hanno al loro fianco” scrive Mereu. “E ora partirà una denuncia grande quanto una casa. Che tutti possano riconoscere dalle voci chi siete e non considerarvi mai più. Non possiamo più stare zitti. Basta”.