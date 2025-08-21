Monserrato, gravissime ustioni per Luigi Atzeni, l’uomo rimasto ferito mentre tentava di spegnere l’incendio che ha avvolto la parte superiore esterna della sua abitazione: “È stato sottoposto a dialisi, trasfusioni e innesti cutanei, resta per ora in coma farmacologico, intubato e ventilato”.

La famiglia sta ricevendo la solidarietà di tanti che, attraverso dei contributi, viene aiutata per riparare la casa e affrontare le trasferte a Sassari. È accaduto pochi giorni fa in via Casteldoria, le fiamme si sono sviluppate improvvisamente sul terrazzo, l’uomo, nel tentativo di domare il rogo, è rimasto seriamente ferito: “Ustioni gravissime da calore di secondo e terzo grado profondo nel 53% del corpo” spiega la figlia Roberta.

“Si trova ora ricoverato in rianimazione a Sassari sotto le cure esperte dei medici che ogni due giorni lo portano in sala operatoria per le medicazioni”.

Nel frattempo, figli, parenti e amici si stanno prodigando per liberare la casa dalle macerie, “iniziando dalla parte più colpita in terrazzo. Successivamente dovremo liberare, bonificare e sanificare l’intera casa, soprattutto la parte colpita dall’incendio che si è insinuato dal caminetto e fare delle modifiche strutturali che possano accoglierlo nei suoi nuovi panni e con le sue nuove esigenze quando, si spera, tornerà a casa”.