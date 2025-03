Cagliari, la grande escalation degli imprenditori Andrea Branca e Luca Sanna: preso il Libarium, nel mirino ora l’Emerson. Due giovani imprenditori aggiungono il Libarium all’album di molti altri locali “in” per i giovani cagliaritani, e ora sarebbero pronti a rilevare anche il noto stabilimento del Poetto. Nuovi orizzonti invece per Danilo Argiolas, pupillo del sindaco Zedda: si parla di un grande affare nel centro storico. Un passo indietro per capire: nei giorni scorsi Danilo Argiolas, storico fondatore del Libarium, ha annunciato la clamorosa cessione del locale più frequentato dai giovani nel quartiere di Castello, un vero cult nella movida cagliaritana, noto soprattutto per i cocktail al tramonto.

Ed ecco spuntare gli acquirenti: si tratta di Andrea Branca e Liuca Sanna, che sembrano avere un fiuto enorme per operazioni di questo tipo. Specializzati nel fare decollare i locali più “fighetti” del centro: da Corso Dodici all’Ex Tipografia, dalla Saudade alla Pescheria Bianchi. E adesso secondo i rumors sarebbero pronti ad acquisire anche il più alla moda degli stabilimenti balneari del Poetto. Ovvero l’Emerson, meta preferita di modelle e calciatori. E lui, Danilo Argiolas? Nei giorni scorsi ha annunciato che va verso una nuova avventura. Un palazzo con un mega bar? Per ora è solo una voce, presto se ne saprà di più.