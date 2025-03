Tragedia ieri sera al centro commerciale Etnapolis di Catania, lungo la statale 121. Un ragazzo di 16, Simone D’Arrigo, è precipitato dal tetto del parcheggio dell’attività. Stando a quanto ricostruito, avrebbe ceduto un lucernario. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, per il 16enne non c’è stato nulla da fare: è morto nella notte all’ospedale San Marco di Catania. La procura ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo come atto dovuto e si vuole indagare per far luce su eventuali norme di sicurezza non rispettate. Al momento, si propende in ogni caso per l’ipotesi di un drammatico incidente.