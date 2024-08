Cagliari, la fuga di negozianti e gestori di locali dal viale Trieste ristretto: “Peggio del deserto”

Drogherie, ristoranti, spazi anche molto vasti per uffici o depositi: fioccano le attività in vendita e aumentano di settimana in settimana. Chi ha cercato di reggere è stato travolto dall’assenza di clienti: “Qui non passa più un’anima”. Il Comune, intanto, annuncia nuove rivoluzioni al traffico per mandare avanti il cantiere di una strada a una sola corsia e con decine di parcheggi “sacrificati” da mattonelle per i marciapiedi e maxi aiuole con sassolini