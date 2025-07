Un violento incendio è divampato intorno alle 4 della scorsa notte in un appartamento al terzo piano di un edificio a Bosa, nell’oristanese. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, nel nuorese, supportate dalla 5A del distaccamento di Cuglieri. Le fiamme hanno causato gravi danni all’intera abitazione. Tre persone – due donne e un uomo – residenti nell’appartamento, sono state soccorse dal personale del 118 di Bosa e trasportate in ospedale per accertamenti. Sono tuttora in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti sulle cause del rogo da parte dei vigili del fuoco. Sul luogo dell’intervento anche i carabinieri delle stazioni di Silanus e Bosa.