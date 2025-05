La Casa del quartiere Is Mirrionis abbraccia il La Casa del quartiere Is Mirrionis abbraccia il Centro Starkrash di via Brianza distrutto da un rogodi via Brianza distrutto da un rogo: “Vogliamo contribuire alla sua riapertura e diamo la nostra disponibilità per una forte azione di denuncia”. Un danno economico ma soprattutto sociale: paralisi dell’attività del Centro, sia per quanto riguarda quelle in atto, sia soprattutto quelle in programma nell’avvicinarsi della stagione estiva. 150 i bambini che usufruiscono dei servizi, bloccate anche le iniziative in favore della popolazione anziana del quartiere.

“Apprendiamo che ieri in pieno giorno il Centro di Quartiere di via Brianza a Is Mirrionis ha subito una brutta azione vigliacca di vandalismo gratuito, qualcuno è entrato nei locali rompendo i vetri della porta d’ingresso, mettendo sottosopra tutto ciò che hanno trovato: tavoli, biliardini, scaffali della biblioteca senza rubare nulla anche con un incendio, hanno distrutto il Centro di Quartiere di via Brianza a Is Mirrionis rendendolo inagibile inagibile” comunica Terenzio Calledda, il presidente “La Casa del quartiere Is Mirrionis”.

“La struttura attivata dal Servizio Sociale comunale ha garantito in questi anni con i suoi programmi la partecipazione dei ragazzi e degli abitanti del quartiere ponendosi come punto di riferimento culturale e per il contrasto del disagio sociale, collegando le scuole le associazioni e i cittadini all’azione delle istituzioni.

Agli operatori, ai ragazzi e a tutti coloro che frequentano la struttura va la nostra vicinanza e solidarietà, il Centro di Quartiere deve continuare la sua importante azione tra la gente ed in particolare con le sue iniziative rivolte ai ragazzi e al quartiere e vogliamo che rinasca presto e più forte di prima.

Vogliamo contribuire alla sua riapertura e diamo la nostra disponibilità per una forte azione di denuncia.