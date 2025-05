Assemini, piccolo gattino intrappolato sotto terra dentro un tubo: sinergia di forze per salvare il felino, dai vigili del fuoco agli operai Enel, tutti insieme per liberare l’animale.

Una giornata impegnativa quella di ieri per chi non si è voltato dall’altra parte ma ha ascoltato quel grido disperato provenire dal sottosuolo: un piccolo gatto di pochi giorni intrappolato dentro un tubo dove passano cavi elettrici e una via con il fiato sospeso con la speranza che sopravvivesse “alla fame e al rumore del motopicco. Grazie a chi non si è voltato dall’altra parte ma ha attivato i vigili del fuoco. Un sentito grazie anche a loro insieme agli operatori dell’Enel e agli escavatoristi. Il gattino che non si capisce come possa essere finito lì sotto sta bene e appena svezzato andrà nella sua nuova famiglia che lo attende” spiega una cittadina che ha raccontato quanto accaduto.

“L’unione fa la forza , mai voltarsi dall’altra parte, una soluzione poi si trova”.