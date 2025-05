Luras, addio all’ex sindaca del paese: è morta improvvisamente Marisa Careddu: 69 anni, architetto, in tanti oggi piangono la sua scomparsa. Daniela Falconi, sindaca di Fonni: “Un dispiacere troppo grande”. Ha destato molta commozione la scomparsa di Careddu: per molti anni ha amministrato il paese del nuorese con devozione. Tanti gli amici che hanno espresso un ricordo in sua memoria, come P.D: “Voglio ricordarti con la fascia che hai portato per tanto tempo, dando tantissimo al nostro paese di Luras, sei stata un simbolo per i Luresi, conosciuta in tutta la Sardegna per il suo impegno e dedizione al lavoro come primo cittadino. Adesso con tanto dolore non solo per me ma per tutta la popolazione di Luras, ti ricorderemo tutti. I tuoi studenti ai quali hai insegnato la tua materia, il rispetto e l’educazione che meriti. Adesso sei tra le braccia della nostra Madonna del Rosario, la nostra protettrice del nostro paese. Mi mancheranno i tuoi saluti, le nostre chiaccherate, i tuoi consigli”. La donna lascia il marito e la figlia.