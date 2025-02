Arriva a lieto fine la vicenda segnalata pochi giorni fa dal figlio di un anziano invalido, che si era appellato pubblicamente per denunciare un grave disservizio legato al blocco del conto presso un ufficio postale, impedendo il ritiro della pensione mensile. Il figlio, in qualità di tutore dell’anziano, aveva espresso la sua disperazione a causa di una situazione economica particolarmente difficile, aggravata dall’impossibilità di accedere ai fondi necessari per affrontare le spese quotidiane. Dopo varie interlocuzioni con gli enti preposti, questa mattina Poste Italiane ha comunicato ufficialmente di aver risolto la problematica: “Poste Italiane comunica di aver provveduto, nella prima mattinata di oggi, allo sblocco del conto del cliente che ha potuto procedere al ritiro del rateo pensionistico”. L’azienda ha inoltre presentato le proprie scuse, precisando: “L’ufficio postale, come di consueto, aveva prontamente avviato la richiesta di sblocco. Purtroppo, alcune anomalie di sistema hanno influito sulle normali tempistiche necessarie per autorizzare queste fattispecie di richieste”. Vicenda dal risvolto positivo per Maurizio, che oggi ha finalmente potuto accedere alla pensione indispensabile per affrontare le esigenze quotidiane.

Cagliari, buone notizie: sbloccata la pensione dell’anziano invalido dopo il disservizio postale e l’annuncio di Casteddu Online.