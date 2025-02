Monserrato, “sfrattata” da casa sua dalla nuova compagna dell’ex fidanzato: “Per questioni burocratiche ho intestato la mia casa a lui, io oggi me ne andrò, vorrei solo essere lasciata in pace”. “Minacce, persecuzioni”, da quanto racconta una donna a Casteddu Online, “rovinata” dal suo ex compagno e dalla sua attuale fidanzata, “andrò a vivere in mezzo alla strada”. La drammatica vicenda emerge da Rosaria, nome di fantasia, che spiega: “Purtroppo mi trovo in una situazione molto grave, ero convivente con il mio compagno da 10 anni. Premetto che per questioni burocratiche ho intestato la mia casa a lui, avendo fiducia nei suoi confronti al 1000 per 1000. Mi ha lasciato per un’altra donna, ma quello non ha senso, io per un po’ ho cercato di farlo tornare in sé, cercandolo in tutti i modi perché ero innamorata. Ma ora, che finalmente mi sono resa conto che non ne valeva la pena, sto facendo la mia vita senza cercare nessuno. Purtroppo la sua nuova compagna mi chiama con l‘anonimo, incitandomi al suicidio, che ho pure tentato più volte, stremata da tutta questa storia.

Ora lei che non c’entra niente con la storia della mia casa, mi obbliga ad andarmene entro questa settimana. Io sono una donna con problemi di salute, invalida, e mi ritrovo a dover lasciare la mia casa comprata nel 1998, con tanto di sacrifici miei ma sopratutto dei miei genitori che non ci sono più.

Io oggi ho deciso di lasciare la mia casa a Monserrato anche se vado a vivere in mezzo ad una strada, d’altronde mi hanno minacciato di rovinarmi.

Chiedo cortesemente, dopo che io lascerò la casa mia, di essere lasciata in pace e non essere più cercata”. “Sono nella disperazione più totale” conclude Rosaria.