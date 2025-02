Cagliari, Il comitato “Rumore No Grazie” ha ufficialmente richiesto il commissariamento ad hoc per l’adozione del Piano di Risanamento Acustico del Comune di Cagliari. La vicenda, che si protrae ormai da anni, rappresenta una criticità irrisolta nonostante l’approvazione del Piano avvenuta il 27 marzo 2024. Il tema è già stato al centro di numerosi incontri tecnici presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente tra il 2016 e il 2017 e ha attirato l’attenzione del Consiglio Regionale della Sardegna. Tuttavia, a distanza di quasi un anno dall’approvazione del Piano, nessuna reale azione concreta è stata messa in atto per la sua attuazione. A complicare ulteriormente la situazione ci sarebbero i ritardi procedurali. L’ArpaS, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale 62/9 del 14 novembre 2008, ha già rilasciato le osservazioni tecniche necessarie con una nota protocollata datata 4 giugno 2024. Inoltre, risulta che la città metropolitana di Cagliari abbia provveduto a restituire il provvedimento al Comune di Cagliari, dove però il Piano giace ancora inattuato presso gli uffici competenti. Il Comitato sottolinea come tutte le azioni finora intraprese non abbiano prodotto alcun risultato concreto, lasciando la popolazione esposta a una situazione acustica non conforme agli standard normativi. La richiesta di commissariamento si pone dunque come un atto necessario per garantire l’applicazione di misure urgenti volte alla tutela della salute pubblica e del benessere della comunità.

Cagliari, richiesta di commissariamento per il piano di risanamento acustico: Il comitato “Rumore No Grazie” si mobilita