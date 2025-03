Cagliari, la beffa per i residenti di San Benedetto: “Noi, multati nonostante il regolare pass e col mercato chiuso”. Anna Lecardi racconta a Casteddu Onlijne: “Come residente in San Benedetto zona Mercato, segnalo che venerdì 14 Marzo, ho parcheggiato presso l’anello esterno del Mercato. Preciso, che sono in possesso del relativo pass. Con il Mercato aperto e attivo, gli stessi parcheggi erano interdetti ai possessori del pass nei giorni di venerdì e sabato. A fronte del fatto che lo stesso Mercato risulta chiuso al pubblico da almeno 1-2 settimane, ritengo inutile il divieto ai residenti. La mattina del 15, ho trovato una contravvenzione per divieto di sosta. Mi rivolgo, quindi, alla PM, affinché valuti un eventuale annullamento della stessa multa. Confidando che i suddetti parcheggi vengano lasciati disponibili ai possessori del pass”, racconta la residente. Dunque il divieto c’era, ma è singolare che sia stato vietato di parcheggiare col vecchio mercato chiuso da settimane. Martedì intanto è prevista l’inaugirazione del nuovo mercato provvisorio di piazza Nazzari.