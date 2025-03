Si è tenuto questo pomeriggio l’ultimo struggente saluto nella chiesa di San Giovanni Battista di Ilbono al giovanissimo Marco Mameli, ucciso la notte del primo marzo a Barisardo durante la festa di Carnevale. Lacrime, rabbia, incredulità accompagnano in modo composto l’operaio 22enne per il suo ultimo viaggio. Le esequie,celebrate dal vescovo Antonello Mura, hanno visto una grande folla tutta riunita nel rispetto per una giovane spezzata e nella voglia di verità su questo atroce delitto. Accorata l’omelia di Mura, che riflette sul ruolo dei genitori e di come troppe cose stiano sfuggendo di mano sfociando in una violenza senza ragione. Per salutare Marco, anche tantissimi palloncini fatti volare dal sagrato della chiesa, ognuno con un su scritto un pensiero per lui.

Intanto, la Procura di Lanusei continua ad indagare per scoprire l’autore dell’assassinio.

Foto Martina Secci