Cagliari, una mostra fotografica per raccontare emozioni e storie degli amici a quattro zampe che vivono in attesa di essere adottati: la banda delle crocchette nuovamente in azione, Caterina Murino e team ancora insieme per gli animali. “Fino a quando la Sardegna non sara più citata per gli orrori che i nostri pelosi subiscono giorno dopo giorno, fino a quando non si troveranno più cuccioli in buste di plastica, io non mollerò” spiega l’attrice sarda.

L’estate scorsa si sono distinti perché hanno attraversato la Sardegna per distribuire crocchette, coccole e carezze con l’obiettivo di sensibilizzare verso il benessere animale, soprattutto di quelli meno fortunati che vivono in canile o nei rifugi dei volontari. Non manca l’affetto da parte di chi si occupa di loro dopo averli salvati anche da situazioni estreme, ma la vita in famiglia è quella a cui si aspira anche per far fronte alle nuove emergenze che si susseguono, giorno dopo giorno. Abbandoni, sevizie e violenze verso cani e gatti in particolar modo mettono a dura prova chi si prodiga per loro: la necessità quindi di proseguire con la campagna di sensibilizzazione per ridurre, con l’obiettivo di fermare, la malvagità umana nei confronti dei più deboli. “Distribuire 3000kg di cibo ovviamente è solo una minuscola goccia nel mare e intanto i cuccioli si sono moltiplicati, i rifugi sempre più pieni e i nostri eroi volontari sempre più disperati, le violenze contro i randagi sono aumentate e le sterilizzazioni un’utopia. Dal 26 Aprile all’8 Maggio 2025 al Comune di Cagliari vivrà la Mostra fotografica “Attraverso i nostri occhi” grazie alle meravigliose fotografie di @aless_arda , preziose testimonianze del tour di crocchette. Vedrete anche il teaser del documentario del tour grazie alle immagini di @fabrizio_bibi_pinna . Perché ho scritto “vivrà” ? Perché i loro occhi sono vivi e queste immagini non vi lasceranno per un bel po’ di tempo. Tutto questo lavoro è voluto per poter cambiare leggi e cuori” ha espresso Murino.

Grazie all’Istituto Italiano dei Ciechi e Ipovedenti di Nuoro, inoltre, le fotografie saranno accessibili anche alle persone non vedenti e ipovedenti, traducendo le immagini in un libretto braille. Alla mostra inaugurata allo Spazio SEARCH del Comune di Cagliari, anche l’assessore Luisa Giua Maraddi: “Si tratta di un progetto significativo per la tutela dei nostri amici animali, che ci ha permesso di ricordare quanto l’amministrazione comunale sta portando avanti sul tema fatto oggetto della mia delega assessoriale.

In particolare, a fronte della gestione esternalizzata del canile comunale ove sono ospitati circa 150 cani, abbiamo in corso l’aggiudicazione di un nuovo appalto per l’ospitalità di altri 100 cani presso un canile esterno.

In questi mesi poi abbiamo registrato una crescita delle richieste di adozione a distanza che permettono di portare a passeggio i cani del canile, incoraggiando implicitamente la possibilità di adozioni definitive.

Tra le diverse azioni che svolge quotidianamente il servizio, va ricordata la sterilizzazione dei gatti di colonia (l’anno scorso 400, quest’anno già 100) e l’assistenza veterinaria agli animali feriti o malati nell’ ambulatorio cittadino.

Abbiamo inoltre avviato e concluso la procedura per l’individuazione del Garante degli animali che verrà nominato tra pochi giorni e coadiuverà il servizio nelle azioni di tutela di tutti gli animali della Città.

Infine, a breve avvieremo le procedure per la creazione della prima oasi felina a Cagliari.

L’obiettivo che stiamo perseguendo, dunque, è il rafforzamento delle strutture esistenti, sia sul piano del personale che sul piano delle risorse economiche, ma allo stesso tempo anche il sostegno a percorsi di sensibilizzazione come quello presentato oggi, così da diffondere una nuova cultura di protezione e cura, per una Cagliari amica degli animali”.