Pericolo lungo la Ss 130, non solo cani e gatti che attraversano la strada bensì anche caprette: ecco la ripresa di una dashcam poco dopo il semaforo di Assemini verso Decimomannu. Incustodite, forse scappate, per loro il destino non è stato clemente come poteva essere anche quello dell’automobilista che si è trovato in mezzo alla strada, all’improvviso, gli animali. Erano tre. Un pericolo non indifferente, la volontà di condividere le immagini è quella di mettere in guardia più viaggiatori possibili: pressoché ogni giorno, per svariate cause, la cronaca racconta di incidenti lungo la statale che collega Cagliari all’iglesiente. Tra i rischi che si celano per chi si mette al volante, anche quello legati agli animali vaganti che spuntano all’improvviso in mezzo alle carreggiate. Molto spesso la loro esistenza finisce sotto le ruote dei veicoli in corsa che non riescono a evitare l’impatto con gli animali e non sono per niente esclusi i danni alle vetture e alle persone coinvolte. Massima attenzione, insomma, e un invito ai proprietari di animali, ossia quello di tenere in sicurezza anche gli ovini.