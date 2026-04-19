Questa mattina un neonato è stato lasciato nella Culla per la vita della Croce rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto. Un gesto che permette alle madri in difficoltà di affidare il loro piccolo in mani sicure in totale anonimato.
Come riportato dal L’Eco di Bergamo, accanto al piccolo c’era anche un bigliettino scritto a mano, presumibilmente dalla mamma: ”Ti auguro una vita piena di gioia e di serenità, che in questo momento non ti possiamo dare. Ma sei stato tanto amato. Ti amo tanto”.
Dopo l’immediato intervento degli operatori della Cri, il bimbo è stato affidato alle cure degli operatori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Da quanto si apprende, il piccolo gode di ottima salute.