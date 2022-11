Cagliari, casa occupata e trasformata in centrale dello spaccio: un arresto a Is Mirrionis

Nella serata di ieri gli operatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, hanno arrestato un disoccupato di 25 anni per il reato in flagranza di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione un’abitazione all’ultimo piano di un palazzo di Is Mirrionis, occupata abusivamente dal giovane che la trasformava in una centrale di spaccio, meta di numerosi tossicodipendenti che si recavano nella casa per acquistare sostanze stupefacenti.

Gli investigatori hanno deciso di intervenire e, accodandosi ad altri clienti, sono riusciti a sorprendere il ragazzo intento nella cessione di una dose di cocaina.

La perquisizione ha consentito di rinvenire circa 22 grammi di cocaina, già confezionata in 63 dosi di varie grammature e pronta per essere venduta, oltre alla somma in contanti di 545 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.