Instagram, account rubati nel Cagliaritano: “Il bonifico da 13mila euro è una truffa”

Il messaggio sembra allettante, e spedito da un proprio contatto stretto di Instagram, quindi perchè non fidarsi? E invece, dietro gli ultimi messaggi ricevuti da numerosi cagliaritani, c’è una gigantesca truffa, l’ennesima che colpisce il social simbolo delle fotografie e dei video. Profili prima rubati e poi hackerati, con tanto di messaggi di invito a cliccare su un link per investire rapidamente nelle criptovalute, con la promessa di ottenere bonifici sostanziosi: “Unicredit, importo di 13753,82 euro, bonifico a tuo favore”. Ma è tutta una truffa, ovviamente. C’è chi è stato costretto ad aprirsi un nuovo profilo e chiamare a raccolta tutti i contatti, avvisandoli di essere rimasto vittima di un raggiro. È quanto capitato, per esempio, a una giovane residente a Capoterra

E ci sono anche casi, uno certificato a San Giovanni Suergiu, di foto rubata per creare un nuovo profilo e imbastire nuove truffe. La proprietaria, una dottoressa, ha dovuto lanciare un appello attraverso la pagina ufficiale di Facebook del suo studio: “Attenzione, chiedo aiuto ai miei contatti: mi hanno clonato il profilo su Instagram, potete accedere e cliccare sui 3 puntini laterali e segnalare come qualcuno tenta di usare la mia immagine per un profilo fake? Grazie a chi mi aiuterà”.