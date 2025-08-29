Un viaggio che si trasforma in odissea. È la disavventura raccontata da Antonio Contu, rimasto bloccato con decine di altri passeggeri nell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa in attesa di un volo diretto a Cagliari. “Invio questo messaggio da Pisa, aeroporto Galileo Galilei. È mezzanotte. Siamo in attesa di partire per Cagliari con Ryanair. Il volo era previsto per le 20,45 e siamo buttati in aerostazione. L’aereo sarebbe dovuto arrivare da Madrid e non è mai arrivato. Le notizie frammentarie che siamo riusciti a strappare dal personale raccontano di un aereo che sarebbe arrivato dalla Polonia destinazione Cagliari e ripartenza per Pisa per riprendere poi il viaggio con destinazione ancora Elmas. Alle 23 circa sono stati distribuiti buoni del valore di 4 € per l’acquisto di un panino. La gente è esausta. Questo volo ha spesso e volentieri registrato ritardi ma quello di oggi è assurdo. L’altoparlante ha appena annunciato che l’aereo è appena partito da Cagliari. Potremmo essere in Sardegna non prima delle 2. E la continuità territoriale?”, conclude amareggiato.