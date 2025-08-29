Serrenti, con l’Assestamento al Bilancio un piccolo tesoretto da oltre un milione di euro da destinare ai servizi per tutta la comunità: dai premi agli studenti agli strumenti per abbattere le barriere architettoniche, ai nuovi libri da inserire in biblioteca alla festa di Santa Vitalia, “momento identitario e di coesione per tutta la comunità”.

Garantire gli equilibri e investire nella comunità: con questa prerogativa “ribadiamo il nostro impegno a gestire con responsabilità le risorse pubbliche, mettendo al centro le persone, la coesione sociale e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio” ha spiegato Maura Boi,

Assessora al Bilancio e Vicesindaca.

L’adeguamento delle risorse consente di mantenere la stabilità economica del Comune e, al contempo, di finanziare interventi strategici e socialmente rilevanti.

“In particolare, destiniamo risorse per: contributi alle associazioni di volontariato, sportive e culturali riconoscendo il loro ruolo insostituibile nel tessuto sociale.

Acquisto di libri per la biblioteca comunale, per promuovere cultura e conoscenza.

Bonus utenze per determinati nuclei familiari, a sostegno di chi affronta maggiori difficoltà economiche.

Realizzazione di prato verde sintetico presso la scuola materna, per garantire ai più piccoli uno spazio sicuro e fruibile tutto l’anno”.

E ancora: “Ristrutturazione delle chiese, per preservare e valorizzare il nostro patrimonio storico e spirituale.

Sistemazione del cortile della Casa dei Nonni, per migliorare la qualità della vita dei nostri anziani.

Borse di studio per studenti di terza media e premi di laurea, per valorizzare il merito e sostenere il diritto allo studio.

Contributi per l’acquisto di materiale scolastico, a supporto delle famiglie.

Strade interne e di campagna, segnaletica e dossi, per garantire una viabilità sicura.

Rampa di accesso al mercato civico, per abbattere le barriere architettoniche.

Carrello elevatore per la piscina comunale, per assicurare l’accessibilità anche alle persone con disabilità. Manutenzioni straordinarie per scuole, illuminazione pubblica e patrimonio comunale. Luminarie di Natale e arredo urbano, per rendere più bello e vivo il paese”.

Risorse che parlano di futuro, insomma, “di appartenenza e di diritti: un bilancio che mette al centro le persone e le relazioni, perché Serrenti cresca inclusiva, solidale e orgogliosa delle proprie radici”.