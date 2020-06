Cagliari, investita e trascinata sull’asfalto in via Bacaredda: bus Ctm sequestrato dalla polizia

Il pullman della linea M che ha investito una 37enne in via Bacaredda a Cagliari, è stato sequestrato dalla polizia Municipale. Stando a quanto ricostruito sinora dagli agenti, in seguito al violento urto la donna è stata trascinata in avanti per diversi metri. Sempre gli agenti della Municipale, forse anche grazie alle telecamere interne del pullman, potrebbero ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, al quale avrebbero assistito diversi testimoni. La donna si trova ricoverata al Brotzu in codice rosso in gravissime condizioni: si trova ancora nel reparto di Neurochirurgia perchè ha rimediato un trauma cranico e uno addominale. Intanto, il Ctm ha già istituito una commissione interna d’inchiesta per cercare di fare luce sulla vicenda.