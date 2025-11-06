È stato identificato e si è costituito il giovane che ieri sera ha investito una donna di 51 anni in via Calamattia a Cagliari, fuggendo senza prestare soccorso.

Si tratta di un 25enne residente a San Gavino Monreale, alla guida di un furgone appartenente a un’azienda di logistica. Dopo le indagini della Polizia Locale, che avevano già individuato il mezzo e raccolto elementi decisivi per risalire al conducente, il giovane si è presentato spontaneamente alle autorità nella tarda serata.

L’uomo sarà denunciato per fuga e omissione di soccorso. La donna investita non è in pericolo di vita, ma ha riportato ferite gravi che richiederanno un lungo periodo di cure e riabilitazione.