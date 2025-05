Cagliari, investe e uccide una cagnolina al guinzaglio con la sua padrona sulle strisce pedonali: “Non si è fermata, ha continuato la sua corsa come se nulla fosse accaduto”. L’appello disperato di Federica: “Aiutatemi a rintracciare chi guidava il mezzo affinché venga fatta giustizia”. Passeggiava con Stellina la donna che non ha potuto fare altro che prendere tra le mani il corpo della sua amica a quattro zampe che è morta investita da una macchina. Il fatto è avvenuto in via Cornalias questa mattina, “aveva un’auto bianca, Qashqai, con bordature cromate. Vorrei aiuto per rintracciare questa donna al fine che venga punita. Ho percorso tutte le vie in cerca di telecamere, purtroppo senza successo” racconta Federica Delogu a Casteddu Online.