La Croce Rossa cagliaritana perde uno dei volontari più amati e presenti sul territorio. È scomparso a soli 62 anni Giuseppe Aresu Paiolu. Commosso il ricordo della collega ed ex presidente della Cri Fernanda Loche che ricorda l’importanza di tutto il lavoro scolto sul territorio negli anni: “Addio caro Collega e amico Giuseppe Aresu. Ti ricorderò sempre per la tua voglia di scherzare, per il tuo attaccamento alla Croce Rossa di Cagliari e, per il grande aiuto dato a ridare dignità al vecchio ospedale di Viale Merello, che ci ha permesso di mettere a disposizione un pezzo di storia alla città di Cagliari, cosa di cui andavi molto fiero”.