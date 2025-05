È bastata la presenza di un’ambulanza per mandare in tilt il traffico in viale Trieste, una delle arterie principali del centro città. A segnalare l’accaduto è Fabrizio, che ha documentato la scena con alcune foto. “È successo circa venti minuti fa, l’ambulanza c’era già da mezz’ora se non di più – racconta – il pullman non riesce a passare, le macchine non sorpassano e di conseguenza si blocca un’arteria importante della città”. Le immagini mostrano chiaramente la congestione, causata dall’impossibilità per gli altri veicoli di aggirare il mezzo di soccorso. La viabilità della zona ne ha risentito pesantemente, riportando ancora una volta l’attenzione sui problemi infrastrutturali e di gestione del traffico in una delle zone più trafficate di Cagliari.