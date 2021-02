Cagliari, intervento chirurgico ok al Businco per Andrea Cossu

Ore sotto i ferri, ma alla fine per Andrea Cossu, l’intervento chirurgico si è concluso nel migliore dei modi. Il dirigente del Cagliari, ex calciatore e beniamino dei tifosi rossoblù, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale qualche giorno fa, ora è ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica del Businco. L’intervento è stato necessario per alcuni sanguinamenti al polmone dopo l’urto. I medici dopo l’operazione fanno filtrare ottimismo e domani dovrebbero sciogliere la prognosi.