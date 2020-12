Cagliari, inferno nel viale Marconi a senso unico: code e caos da Genneruxi a Is Pontis Paris

Caos. Si può riassumere così, con quattro lettere, la situazione del traffico in viale Marconi a Cagliari. Senso unico obbligatorio, strada libera solo per chi arriva da Quartu. Per chi esce dal capoluogo sardo, invece, lo svincolo verso via Galvani rappresenta l’inizio dell’inferno. Tra precedenze e semafori in tilt, nessuno sa dove andare e la polizia Municipale ha il suo bel da fare per regolare un traffico che, soprattutto tra le sette e le nove e trenta, è pressoché impazzito. La rivoluzione approvata e confermata dal Comune, per quanto sperimentale, parte male. E fioccano le proteste.

Residenti e commercianti della zona sono imbufaliti. La perdita del senso unico in via Galvani e l’infinita colonna di macchine in via Mercalli finiscono al centro delle proteste. Casteddu Online ha raccolto varie testimonianze che si possono leggere nel corso delle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it