Vuole sottoporsi ad una rinoplastica, Margaret muore a 22 anni

Una storia drammatica quella della 22enne siciliana Margaret Spada, che si era recata a Roma per un intervento di rinoplastica. Originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, la giovane sarebbe deceduta prima dell’intervento, dopo la somministrazione dell’anestesia. Nonostante i soccorsi tempestivi, la ragazza è morta poco dopo. I nas e le forze dell’ordine hanno sequestrato cartelle cliniche e farmaci utilizzati mentre la Procura ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Poche ma chiare le parole dell’avvocato della famiglia, che vuole chiaramente far luce su quanto accaduto a Margaret e verificate eventuali responsabilità anche attraverso l’autopsia: “La famiglia di Margaret Spada è chiusa in un profondo silenzio . In questo momento di dolore mantiene il massimo riserbo. Sarà l’autopsia a chiarire le cause che hanno provocato il decesso della giovane”.