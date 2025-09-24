Cagliari, incontro tra il sindaco Massimo Zedda e l’Ammiraglio all’indomani del consiglio comunale: “Ci siamo, inoltre, confrontati sulle attività relative all’organizzazione del 4 novembre, in quanto l’Ammiraglio Pacioni è comandante del presidio militare interforze”.

“È una consuetudine che ci si veda per aggiornamenti relativi alle diverse attività che le altre istituzioni svolgono sul territorio o come in questo caso a mare.

Abbiamo parlato delle diverse attività che l’Ammiragliato e la Marina svolgono nel mare di Sardegna” spiega Zedda.

Una giornata ricca di impegni per il primo cittadino che, oltre a Pacioni ha “incontrato il direttore della Banca d’Italia e il comandante del 151 esimo della Brigata Sassari”.