È stato disposto oggi il fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’imprenditore dei vini: questa la comunicazione ufficiale da parte del Procuratore della Repubblica. Cinzia Pinna era scomparsa la notte tra l’11 e il 12 settembre, oggi, purtroppo il triste epilogo.

Altre fonti avanzerebbero anche il ritrovamento di numerose tracce di sangue all’interno dell’abitazione dell’imprenditore: oggi erano al lavoro i Ris di Cagliari. Il corpo della donna, poi, sarebbe stato occultato all’interno della tenuta dell’uomo tra Palau e Arzachena.